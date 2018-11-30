В кыргызском городе Ош распространяется бренд "Тошкент оши"

CA-NEWS (KG) - «Тошкент оши» или ташкентский плов в отличие от всех других видов плова готовят из риса сорта «лазер», выращиваемого в Хорезме. Разница между ташкентским ошским пловом не только в сорте риса, но также в изюме и нуте, которые добавляют в плов.

Распространяющийся на юге Кыргызстана вид плова «Тошкент оши» готовят только из хорезмийского риса сорта «лазер», в то время, как в Оше плов готовят из узгенского риса сорта "девзира". Разница между ташкентским и ошским пловом - это не только рис, но и изюм и нут (вид гороха, которые добавляют в плов. В ошский плов эти ингредиенты добавляют редко. Они больше распространены в Ташкенте. В некоторых видах ташкентского плова, который продают в Оше, кроме мяса и яиц перепелов также добавляют казы (колбаса из конины).

В кафе и ресторанах, расположенных на центральных улицах Оша, увеличилось количество рекламных баннеров со словами «Ташкентский плов» .

В последнее время некоторые предприниматели привозят в Ош поваров из "Центра плова" в Ташкенте. Они дают возможность любителям плова в Оше попробовать настоящий ташкентский плов.

Стоит отметить, что плов, продаваемый в Оше под маркой «Ташкент Оши», в самом Ташкенте называют «Байрам оши» (праздничный плов) или «Туй оши» (свадебный плов).