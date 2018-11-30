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  30 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Доходы от продаж компании «Mongolia Energy Corporation» выросли на 45.7%

CA-NEWS (MNG) - Компания «Mongolia Energy Corporation», которая ведет добычу коксующегося угля на месторождении «Хушуут», находящемся в 1350 км к западу от Улан-Батора на территории аймака Ховд, заработала 360 млн. гонконгских долларов на продажах в период с марта до сентября 2018 года, что на 45.7 процента больше, чем в предыдущем году, сообщает Montsame.

Однако прибыль до уплаты процентов и налога компании сократился на 21 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 239.6 млн гонконгских долларов. За отчетный период компания произвела 863.7 тыс.тн угля и реализовала более 288 тыс.тн.

В этом году средняя экспортная цена коксующегося угля компании составляла 1274 гонконгских долларов, что на 7.5 процента меньше, чем годом ранее, а средняя стоимость энергетического угля - 71.5 гонконгских долларов, что на 24% меньше, чем в прошлом году.

На сегодняшний день курс размещенных акций компании на фондовой бирже Гонконга составляет 0.11 гонконгского доллара и с началом 2018 года упал на 31.5 процента.

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