Турецкие археологи проведут раскопки в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Турецкие археологи проведут раскопки в Казахстане по приглашению Министерства культуры этой страны. Об этом сообщил агентству «Анадолу» декан факультета изобразительных искусств Университета Акдениз, профессор Осман Эравшар.

По его словам, турецкие археологи получили это приглашение после того, как в прошлом году в ходе раскопок, проводимых при поддержке Агентства по сотрудничеству и координации при правительстве Турции (TIKA), обнаружили в Кыргызстане мавзолей времен Караханидского государства.

По его словам, турецкая археологическая экспедиция уже провела предварительные исследования в районе Иссыкского кургана.

В настоящее время археологи определяют места проведения раскопок, сказал профессор.

«Считаю, что необходимо сконцентрировать усилия на городах Есик, Талгар и Есиль. Раскопки в этих местах позволят получить важную информацию об истории и культуре тюркских стран. Например, историки сообщают, что тюркские племена перешли к оседлой жизни в период гекогузов, но это ошибочное мнение. Археологические исследования российских ученых свидетельствуют, что тюркские племена начали селиться во многих регионах Средней Азии намного раньше», - сказал Эравшар.

По его словам, с одобрения TİKA подготовлена специальная программа археологических раскопок в Казахстане на 2019 год.

В соответствии с этой программой, группа из 20 человек из разных университетов, включая Университет Акдениз, будет проводить раскопки в разных регионах Казахстана, добавил профессор.