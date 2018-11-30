Назарбаев: Казахстан не сухопутная страна, а имеет выход на все моря

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев высказался о торговых путях в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

"Казахстан имеет огромную территорию, девятую в мире, поэтому транспортные связи внутри страны имеют большое значение для того, чтобы торговать с соседями. В этой связи подключение к евразийской транспортной системе – это стратегическая задача нашей страны. Уверен, что оно помогает всем нашим соседям", - сказал он.

Также он отметил важность выхода к Каспийскому морю.

"Каспийский регион имеет уникальную историю и многообразную культуру. Здесь сосредоточены богатейшие человеческие природные богатства, ресурсы. Море также имеет важное геополитическое значение в силу его выгодного географического положения. Казахстан со своей стороны ведет активную работу по развитию перевозок между Европой и Азией. Данная система позволяет доставлять грузы от восточного побережья Китая через Каспий в любую точку Европы и Россию в кратчайшие сроки. То, есть мы преодолели нашу замкнутость. Теперь мы можем сказать, что Казахстан не сухопутная страна, а имеет выход на все моря", - высказался президент.