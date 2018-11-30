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  30 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Новую транспортную эстакаду на проспекте Назарбаева запустили в Алматы

CA-NEWS (KZ) - В Алматы завершена пробивка проспекта Назарбаева до улицы Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути. Аким города Бауыржан Байбек осмотрел новую транспортную развязку, которая разгрузит проспект Сейфуллина по направлениям "Север-Юг". Об этом сообщила пресс-служба городского акима.

Проект в 7,4 млрд тенге реализован за два года с созданием более 500 рабочих мест. В сутки 48 тыс. автомобилей могут проезжать через пробивку.

Для сооружения опор, устройства подпорных стен и пролетного строения эстакады использовано семь тыс. кубических метров бетона и более четырёх тыс. тонн металлоконструкций.

Движение на эстакаде протяженностью 800 м через железнодорожные пути с двумя полосами движения в обоих направлениях будет откроется сегодня. 30 ноября. С обеих сторон проезжей части предусмотрены тротуары, установлены опоры освещения с энергосберегающими светильниками. Продолжаются работы по обустройству лестничных сходов и благоустройству прилегающей территории.

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