Таджикский депутат рассказал в Брюсселе о возможных диверсиях со стороны ПИВ

CA-NEWS (TJ) - Председатель нижней палаты парламента Таджикистана по обороне, правопорядка и безопасности Джурахон Маджидзода выступил на 7-м заседании Комитета межпарламентского сотрудничества Таджикистана и Европейского союза в Брюсселе.

Как сообщил «Авеста» начальник пресс-службы Маджлиси намояндагон Мухаммадато Султонов, Дж.Маджидзода рассказал о текущей политической ситуации в Республике Таджикистан.

Он ознакомил представителей ЕС о ситуации с политическими партиями, какие партии имеют право быть зарегистрированным, а какие нет согласно законам Таджикистана.

По данным Маджидзода, которые он предоставил в Брюсселе, в настоящее время в Таджикистане зарегистрированы и действуют семь политических партий, шесть из которых имеют своих представителей в парламенте.

Маджидзода рассказал представителями ЕС почему ПИВ была признана террористической организацией и ее деятельность на территории Таджикистана была запрещена.

Маджидзода привел доказательства причастности ПИВ к организации нападения на иностранных туристов в Таджикистане, отметив, что военно-политическая обстановка в Республики Таджикистан в ближайшее время потребует готовности к реагированию на возможность просачивания на территорию незаконных вооруженных формирований ТЭТ ПИВ и совершение ими диверсионно-террористических атак.

«Внутриполитическая обстановка в Республике Таджикистан в целом остается стабильной и на национальном уровне реализуются программы, направлен­ные на раскрытие, предотвращение и ликвидацию террористических действий. Складывающаяся в стране военно-политическая обстановка требует решений, основанных на учете регионального контекста реалий и прогноза развития событий. В этих условиях крайне важным представляется принятие совместных мер, по дальнейшему укреплению механизмов многостороннего международного сотрудничества по борьбе с названными угрозами и современными вызовами”, – подчеркнул Джурахон Маджидзода.