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  30 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На “черном рынке” Туркменистана подешевел доллар

CA-NEWS (TM) - На «черном рынке» Туркменистана доллар подешевел, однако курс его нестабилен, сообщили Хроники Туркменистана.

Последние дни курс колеблется от 14,5 манатов до 16 за 1 доллар.

9 октября курс доллара на «черном рынке» Туркменистана составлял 19 манатов.

В мае стоимость доллара достигла максимальной отметки в 25 манатов. C середины лета до начала октября курс колебался от 18 до 20 манатов.

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