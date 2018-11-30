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  30 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Фергане женщина пыталась вывезти в нижнем белье $34 тысяч в Кыргызстан

CA-NEWS (UZ) - Сотрудниками приграничного таможенного поста «Фергана» УГТК РУз по Ферганской области была пресечена попытка незаконного вывоза наличной иностранной валюты в размере $34 тысяч, сообщила пресс-служба ГТК.

У сотрудников таможни вызвало подозрение странное нервное поведение некой гражданки А.З., переходящей в соседнюю Кыргызскую Республику через приграничный таможенный пост «Фергана». Хотя при устном опросе эта гражданка заявила, что при ней нет никаких вещей подлежащих обязательному декларированию, таможенники всё же решили её проверить.

При проведении с участием понятых личного досмотра у гражданки была обнаружена спрятанная в нижнем белье и не заявленная при устном опросе наличная иностранная валюта в размере 30 тысяч долларов США.

А также, в правом наружном кармане надетой на неё куртки, были обнаружены 4 тысячи долларов США и в кошельке, находящемся внутри сумки принадлежавшей гражданке были обнаружены 510 турецких лир.

В общей сложности таможенниками был пресечен незаконный вывоз наличной иностранной валюты за пределы Республики в размере 34 тысяч долларов США и 510 Турецких лир.

В настоящее время по данному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

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