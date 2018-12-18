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  18 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане более трети женщин в возрасте 15-49 лет страдают избыточным весом

CA-NEWS (TJ) - Более трети женщин в возрасте 15-49 лет в Таджикистане страдают избыточным весом или ожирением.

Как сообщает пресс-центр Агентства по статистике при президенте Таджикистана, согласно медико-демографическому исследованию за 2017 год, здоровье женщин и детей в стране улучшается.

Так, большое количество детей в республике пережили раннее детство, поскольку смертность детей в возрасте до 5 лет снизилась. В настоящее время смертность детей в возрасте до 5 лет составляет 33 смертей на 1000 живорождений, по сравнению с 43 смертями на 1000 живорождений в 2012 году.

Также в МДИ-2017 отмечается об улучшении ситуации с детским питанием, доказательством чему является снижение количества низкорослых детей до 5 лет – с 26% в 2012 году до 18% в 2017 году.

Несмотря на прогрессирующие направления, приведенные в МДИТ-2017, есть и проблемы в некоторых областях. К примеру, более трети женщин в возрасте 15-49 лет страдают избыточным весом или ожирением, и этот процент увеличился с 2012 года.

У 10% женщин гипертоническая болезнь (высокое кровяное давление), но эта цифра повышается до 28% с учетом количества женщин, страдающих ожирением.

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