В Швеции предотвращен теракт, готовящийся уроженцами Узбекистана и Кыргызстана

CA-NEWS (UZ) - Шведские СМИ пишут о предотвращении крупного теракта, который готовили выходцы из Узбекистана и Кыргызстана. Преступники были нейтрализованы еще весной 2018 года, но шведской общественности об этом стало известно только накануне после выхода интервью шефа Полиции безопасности Швеции (SäPo) Класа Фриберга, сообщает eadaily.com.

В интервью одной из ведущих газет Швеции Svenska Dagbladet директор спецслужбы сообщил, что весной и в начале лета 2018 года полицейские провели рейды в стокгольмском районе Акалла и городе Стрёмсунд (500 км от шведской столицы). По словам Фриберга, в итоге оперативно-следственных мероприятий были задержаны уроженцы Узбекистана и Кыргызстана, которые обвиняются в подготовке к террористическим преступлениям и финансированию терроризма.

Предварительное расследование велось почти восемь месяцев с особой степенью засекреченности, чтобы исключить утечку в прессу. «Это очень серьезный вопрос, и я не хочу ставить под угрозу исход дела, но, основываясь на том, что мы узнали, я думаю, что мы предотвратили террористический акт», — заявил шеф SäPo.

Напомним, что апреле прошлого года в Стокгольме произошёл теракт, когда в центре города грузовик на большой скорости въехал в толпу людей, гуляющих по центральной пешеходной улице Дроттнинггатан столицы Швеции. Данная трагедия стала первым в современной истории Швеции терактом, повлёкшим человеческие жертвы. В результате погибли пятеро и получили ранение ещё 14 человек. В ходе оперативных действий, полицейские задержали 39-летнего гражданина Узбекистана Рахмата Акилова. 7 июня 2018 года за совершённые преступления он был приговорён шведским судом к пожизненному заключению.