Представители Афганистана и США провели встречу в ОАЭ

CA-NEWS (CA) - Встреча и переговоры между делегацией официального Кабула и представителями Соединенных Штатов состоялись в ОАЭ 17 декабря, передает РИА Новости со ссылкой на советника по национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохиб.

"Благодарю ОАЭ за проведение 4-го раунда переговоров между Афганистаном, ОАЭ, Саудовской Аравией и США. Мы обсудили дорожную карту по вопросам мира, которую президент (Афганистана) Ашраф Гани представил в Женеве, а также прямое участие афганского правительства в переговорах с "Талибаном" в межафганском диалоге", - написал Мохиб в своем Twitter.

Ранее информированный источник во властных структурах Афганистана сообщил РИА Новости, что делегация официального Кабула примет участие в запланированных на понедельник переговорах в ОАЭ с участием представителей радикального движения "Талибан" и Соединенных Штатов.

Как заявил ранее пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахид, помимо США и "Талибана" в намеченной на понедельник встрече примут участие представители Саудовской Аравии, Пакистана и ОАЭ. В каком конкретно месте пройдут переговоры, а также какие вопросы войдут в повестку будущих обсуждений, он не уточнил.