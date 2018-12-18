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  18 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Представители Афганистана и США провели встречу в ОАЭ

CA-NEWS (CA) - Встреча и переговоры между делегацией официального Кабула и представителями Соединенных Штатов состоялись в ОАЭ 17 декабря, передает РИА Новости со ссылкой на советника по национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохиб.

"Благодарю ОАЭ за проведение 4-го раунда переговоров между Афганистаном, ОАЭ, Саудовской Аравией и США. Мы обсудили дорожную карту по вопросам мира, которую президент (Афганистана) Ашраф Гани представил в Женеве, а также прямое участие афганского правительства в переговорах с "Талибаном" в межафганском диалоге", - написал Мохиб в своем Twitter.

Ранее информированный источник во властных структурах Афганистана сообщил РИА Новости, что делегация официального Кабула примет участие в запланированных на понедельник переговорах в ОАЭ с участием представителей радикального движения "Талибан" и Соединенных Штатов.

Как заявил ранее пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахид, помимо США и "Талибана" в намеченной на понедельник встрече примут участие представители Саудовской Аравии, Пакистана и ОАЭ. В каком конкретно месте пройдут переговоры, а также какие вопросы войдут в повестку будущих обсуждений, он не уточнил.

Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира (ВСМ), который позиционирует себя как посредник в диалоге между правительством и талибами.

В недавнем интервью РИА Новости официальный представитель ВСМ Ихсан Тахери заявлял, что все ключевые проблемы и препятствия на пути запуска прямого диалога о мире между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан" на сегодняшний день устранены, и прямые переговоры между сторонами конфликта могут начаться либо в текущем, либо в следующем году.

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