Задолженность таджикских предприятий выросла за год почти на $ 2,2 млрд

CA-NEWS (TJ) - Общая задолженность средних и крупных предприятий Таджикистана за последний год увеличилась почти на 21 млрд сомони ($2,2 млрд).

Как сообщили в Агентстве по статистике при президенте Таджикистана, суммарная задолженность предприятий и организаций (без учета малого бизнеса) на 1 октября 2018 года составила 63,4 млрд сомони ($6,7 млрд), что на 20,9 млрд сомони ($3,4 млрд) больше, чем на 1 октября 2017 года. В частности, около 1 млрд сомони ($0,16 млрд) составляют просроченные задолженности.

Мэр Душанбе Рустам Эмомали дал полгода на реанимирование приватизированных предприятий. При этом общий размер долговых обязательств перед этими предприятиями (дебиторская задолженность) составил чуть более 20,1 млрд сомони ($3,2 млрд).

Удельный вес убыточных предприятий в общем количестве составил около 28%.

Больше всего зарегистрировано убыточных предприятий в обрабатывающей промышленности (27,6% от общего их количества). Также сравнительно много таких предприятий в строительстве (14,7%), сфере транспорта, складского хозяйства и связи (7,5%).

Почти четверть от общей задолженности предприятий приходится на энергохолдинг «Барки точик», которая в целом (с учетом привлеченных для реализации инвестпроектов средств) должна более 15 млрд сомони ( $2,4 млрд).