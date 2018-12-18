РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Задолженность таджикских предприятий выросла за год почти на $ 2,2 млрд

CA-NEWS (TJ) - Общая задолженность средних и крупных предприятий Таджикистана за последний год увеличилась почти на 21 млрд сомони ($2,2 млрд).

Как сообщили в Агентстве по статистике при президенте Таджикистана, суммарная задолженность предприятий и организаций (без учета малого бизнеса) на 1 октября 2018 года составила 63,4 млрд сомони ($6,7 млрд), что на 20,9 млрд сомони ($3,4 млрд) больше, чем на 1 октября 2017 года. В частности, около 1 млрд сомони ($0,16 млрд) составляют просроченные задолженности.

Мэр Душанбе Рустам Эмомали дал полгода на реанимирование приватизированных предприятий. При этом общий размер долговых обязательств перед этими предприятиями (дебиторская задолженность) составил чуть более 20,1 млрд сомони ($3,2 млрд).

Удельный вес убыточных предприятий в общем количестве составил около 28%.

Больше всего зарегистрировано убыточных предприятий в обрабатывающей промышленности (27,6% от общего их количества). Также сравнительно много таких предприятий в строительстве (14,7%), сфере транспорта, складского хозяйства и связи (7,5%).

Почти четверть от общей задолженности предприятий приходится на энергохолдинг «Барки точик», которая в целом (с учетом привлеченных для реализации инвестпроектов средств) должна более 15 млрд сомони ( $2,4 млрд).

print
  • Студент института Минобороны России стал победителем олимпиады по казахскому языку
  • Всемирный банк содействует развитию потенциала женщин-фермеров в Узбекистане
  • У здания греческого телеканала прогремел взрыв
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×