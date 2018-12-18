Арабские Эмираты выходят на сельхозрынок Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте на прошлой неделе состоялась встреча с группой ближневосточных инвесторов. На переговорах шла речь о том, что крупный агропромышленный холдинг из Арабских Эмиратов планирует начать работу на узбекском рынке, сообщили в Государственном комитете Республики по инвестициям.

Речь идёт о Phoenix Agro Industry and Trade Company CA. Глобальная интегрированная группа занимается комплексной организацией сельскохозяйственных проектов от производства продукции до поставок конечным потребителям.

На встрече в Ташкенте ближневосточные партнёры выразили готовность наладить в Узбекистане выращивание и переработку сельскохозяйственной продукции. В свою очередь представители комитета по инвестициям рассказали потенциальным инвесторам о льготах, которые Республика готова предоставить.

Представители компании Phoenix Agro Industry and Trade Company CA сообщили, что они намерены провести аудит земель, предоставляемых для реализации проектов. Кроме того, арабская сторона готова организовать обучающие семинары для узбекских фермеров. Конкретные суммы потенциальных инвестиций названы не были.

Как сообщили в Госкомитете Узбекистана по инвестициям, в проекты, реализуемые в Казахстане, эмиратская компания вложила более $130 млн.