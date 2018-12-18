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  18 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Губернатор Нью-Йорка пообещал узаконить марихуану в следующем году

CA-NEWS (CA) - Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал легализовать рекреационную марихуану в 2019 году. В заявлении губернатора в Twitter поясняется, что легализация — один из пунктов плана нововведений в штате на 2019 год.

На сегодняшний день марихуана легализована в девяти штатах (Вашингтон, Орегон, Невада, Калифорния, Колорадо, Вермонт, Мэн и Массачусетс), а также в американской столице. Для медицинского использования она теперь будет доступна в 30 штатах.

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