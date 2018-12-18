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  18 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Кыргызстан обогнал Узбекистан и Таджикистан в индексе благополучия и устойчивого экономического развития

CA-NEWS (KG) - Казахстан занял 57 место из 152 стран в индексе благополучия и устойчивого экономического развития 2018 года (Sustainable Economic Development Assessment). Исследование провела международная компания The Boston Consulting Group (BCG).

Первое место в рейтинге занимает Норвегия, второе – Швейцария, третье - Исландия. В топ-10 вошли Люксембург, Дания, Швеция, Сингапур, Финляндия, Австрия и Нидерланды. Германия расположилась на 12 строчке, Канада — 16, США — 17.

Среди стран Содружества Независимых государств Казахстан обогнала Беларусь, занявшая 52 место. Россия на 59 месте, Армения — на 69, Азербайджан — 71, Кыргызстан — 95, Узбекистан — 101, Таджикистан — 108. Туркменистан в исследовании не представлен.

Последние 151 и 152 строчки заняли Чад и Центральноафриканская Республика.

SEDA – методика анализа фактических данных, предназначенная для оценки благополучия по десяти параметрам, включая здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры. Методика SEDA используется для сравнительной оценки 152 стран с точки зрения их текущего уровня благополучия и его изменения с течением времени. Она позволяет оценить, насколько эффективно странам удается превращать валовой национальный доход в благополучие населения независимо от уровня его заработков.

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