За 11 месяцев 2018 года в мире убито не менее 80 журналистов, - доклад

CA-NEWS (CA) - С января текущего года в мире не менее 80 журналистов были убиты в связи с их профессиональной деятельностью. Об этом говорится в ежегодном докладе о свободе прессы, который правозащитная организация "Репортеры без границ" опубликовала 18 декабря.

Более половины погибших приходится на пять государств - Афганистан (15 человек), Сирию (11), Мексику (9), Йемен (8) и Индию (6). Июньская атака на редакцию издания Capital Gazette в США также унесла жизни 6 журналистов, указано в пресс-релизе международной организации.

Мексика является единственной страной с высоким числом убитых журналистов, в которой не происходит вооруженный конфликт, пишут "Репортеры без границ". Всего в зонах военных конфликтов за 11 месяцев 2018-го погибли 44 журналиста.

Количество убийств представителей гражданской журналистики по сравнению с 2017 годом увеличилось почти вдвое - с 7 до 13 человек, отмечается в докладе.

Кроме того, в настоящее время в мире 348 журналистов находятся под стражей. Свыше половины из них заключены в пяти странах - Китае, Египте, Турции, Иране и Саудовской Аравии.