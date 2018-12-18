376 раз! В Душанбе назван «рекордсмен» уходящего года по нарушениям ПДД

CA-NEWS (TJ) - Управление государственной автоинспекции Министерства внутренних дел Таджикистана объявило «рекордсмена» уходящего года по нарушениям правил дорожного движения

Согласно информации УГАИ МВД, в уходящем году водитель автомобиля марки «Форланд» нарушил ПДД 376 раз и не оплатил ни один из штрафов. Вышеназванная автомашина числится на балансе Госучреждения коммунальных услуг столичного района И.Сомони.

Среди жителей города Душанбе по нарушениям ПДД «лидирует» Неъматулло Мавзудов, проживающий по улице Шотемур. За уходящий год он на своем автомобиле марки «Опель Астра» совершил 178 нарушений и также ни разу не платил штрафы.

Все нарушения ПДД зафиксированы камерами видеонаблюдения проекта «Безопасный город», который был запущен в Душанбе 31 октября 2013 года.

Совместно с таджикскими специалистами его реализовала китайская компания Huawei. Общая стоимость проекта составила $22 млн, из которых $20,9 млн — льготный долгосрочный кредит, выданный Китаем в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а $1,1 — таджикские средства.

В Министерстве финансов Таджикистана ранее сообщали, что кредит будет возвращен за счет штрафов, полученных с нарушителей правил дорожного движения. Там же отмечали, что по опыту других стран окупаемость проекта составляет от 2 до 3 лет.

В рамках проекта в Душанбе было установлено 855 камер видеонаблюдения на 75 перекрестках и центральных улицах столицы. Гарантийный срок составил 5 лет.

Проект «Безопасный город» к началу ноября текущего года помог выявить 1 млн 730 тыс. 426 правонарушений, 445 дорожно-транспортных происшествий, совершенных в Душанбе. Согласно данным МВД Таджикистана, за этот период 932 тыс. 787 нарушителей оштрафованы на сумму 116 млн 501 тыс. 710 сомони (свыше $12,3 млн), 1 млн 290 тыс. 385 водителям направлены уведомления о нарушении ПДД.