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  18 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Самка снежного барса из Таджикистана подарена Красноярску

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан подарил Красноярску самку снежного барса. 17 декабря снежного барса привезли для природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский» в рамках проекта по воспроизведению популяции снежного барса в естественной среде. Ранее сюда из Таджикистана был доставлен самец снежного барса, сообщает Интернет-газета Newslab.ru со ссылкой на Россельхознадзор по Красноярскому краю.

Животное пока разместили на карантин, в ходе которого под контролем Управления Россельхознадзора проведут необходимые профилактические мероприятия. После каратинирования его выпустят на территори. заповедника.

Снежный барс занесен в Международную Красную книгу, как находящийся на грани исчезновения вид. Ареалом обитания являются горные районы Азии, Гималаи, горы Монголии, Тибета, Алтая.

Общая популяция снежного барса на все 12 стран мира, в которых обитает это животное, составляет 4 тыс. особей - 300 из них живут в Таджикистане.

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