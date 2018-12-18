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  18 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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С начала 2018 года в Монголии в результате бытовых пожаров погибли 68 человек

CA-NEWS (MNG) - С начала 2018 года в Монголии в результате бытовых пожаров погибли 68 человек, 19 из них -дети в возрасте от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на главное управление по чрезвычайным ситуациям страны.

За этот период в Монголии зарегистрировано 3080 пожаров на объектах. Сумма нанесенного ущерба составила 15,8 млрд монгольских тугриков (5,997 млн долларов США).

Против соответствующего периода 2017 года число пожаров на объектах выросло на 1,5 процента, а сумма нанесенного ущерба также увеличилась на 42,3 процента.

Большинство пожаров происходит по вине человека, а именно из-за неосторожного обращения с огнем.

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