Премьер-министр Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан

CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов сегодня, 18 декабря, прибыл в Кыргызстан.



Премьер-министр примет участие в работе второго заседания Совета глав приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана в г. Ош, сообщает пресс-служба правительства КР.

В ходе визита планируется обсуждение вопросов развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами двух стран.

В составе кыргызской делегации руководители министерств и ведомств, полномочные представители Правительства в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях, а также руководители территориальных органов управления приграничных регионов.