РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Премьер-министр Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан

CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов сегодня, 18 декабря, прибыл в Кыргызстан.

Премьер-министр примет участие в работе второго заседания Совета глав приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана в г. Ош, сообщает пресс-служба правительства КР.

В ходе визита планируется обсуждение вопросов развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами двух стран.

В составе кыргызской делегации руководители министерств и ведомств, полномочные представители Правительства в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях, а также руководители территориальных органов управления приграничных регионов.

print
  • Премьер-министр Узбекистана посетит Кыргызстан для обсуждения приграничных вопросов
  • Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная-2018»
  • В Узбекистане молодая женщина подожгла себя, требуя помочь ей в погашении долга за газ
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×