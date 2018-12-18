Премьер-министр Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан
- Узбекистан, политика
- 12:44, 18 декабря 2018
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CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов сегодня, 18 декабря, прибыл в Кыргызстан.
Премьер-министр примет участие в работе второго заседания Совета глав приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана в г. Ош, сообщает пресс-служба правительства КР.
В ходе визита планируется обсуждение вопросов развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами двух стран.
В составе кыргызской делегации руководители министерств и ведомств, полномочные представители Правительства в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях, а также руководители территориальных органов управления приграничных регионов.
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