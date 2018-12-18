Уроженец Таджикистана в Барнауле бесплатно раздаёт пенсионерам хлеб

CA-NEWS (TJ) - Уроженец Таджикистана Фарид Мадолимов, проживающий в городе Барнаул, каждую пятницу бесплатно раздает пенсионерам хлеб. Об этом написала газета «Алтайская правда», получив «трогательное письмо» пенсионерок в редакцию.

Пенсионерки – Татьяна Рунова, Екатерина Крюкова, Любовь Михайлова также рассказали изданию, как Фарид неуютную забегаловку, в котором раньше продавали сигареты, превратил в привлекательный фруктово-овощной магазин.

«Фарид работает с душой и к каждому покупателю относится с искренним и неподдельным теплом. Если бабушка немощная пришла – дверь откроет, поможет войти. Конечно, мы получаем пенсию и в состоянии купить себе хлебушек. Но сам факт заботы – он так приятен. Вот если бы и вся наша молодежь была похожей на этого замечательного парня!»,- рассказала пенсионерка Варвара Беседина изданию.

Фарид приехал в Алтайский край из Согдийской области Таджикистана. Они с женой воспитывают двое малышей - дочку и сына.

А на Новый год Фарид планирует раздать яблоки и мандарины.