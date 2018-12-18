РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Уроженец Таджикистана в Барнауле бесплатно раздаёт пенсионерам хлеб

CA-NEWS (TJ) - Уроженец Таджикистана Фарид Мадолимов, проживающий в городе Барнаул, каждую пятницу бесплатно раздает пенсионерам хлеб. Об этом написала газета «Алтайская правда», получив «трогательное письмо» пенсионерок в редакцию.

Пенсионерки – Татьяна Рунова, Екатерина Крюкова, Любовь Михайлова также рассказали изданию, как Фарид неуютную забегаловку, в котором раньше продавали сигареты, превратил в привлекательный фруктово-овощной магазин.

«Фарид работает с душой и к каждому покупателю относится с искренним и неподдельным теплом. Если бабушка немощная пришла – дверь откроет, поможет войти. Конечно, мы получаем пенсию и в состоянии купить себе хлебушек. Но сам факт заботы – он так приятен. Вот если бы и вся наша молодежь была похожей на этого замечательного парня!»,- рассказала пенсионерка Варвара Беседина изданию.

Фарид приехал в Алтайский край из Согдийской области Таджикистана. Они с женой воспитывают двое малышей - дочку и сына.

А на Новый год Фарид планирует раздать яблоки и мандарины.

print
  • Премьер-министр Узбекистана посетит Кыргызстан для обсуждения приграничных вопросов
  • В Москве 14-летний сын граждан Узбекистана перед смертью устроил видеотрансляцию
  • Узбекистан лидирует по объёмам денежных переводов из России
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×