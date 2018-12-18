РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Палата общин выдвигает новый вотум недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй

CA-NEWS (CA) - Глава теневого кабмина настаивает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй "ввергла страну в кризис". Выступая в нижней палате британского парламента лидер лейбористов заявил следующее: "Поскольку Палата общин больше не доверяет премьеру Мэй из-за того, что она намеренно провалила возможность проголосовать за ее сделку по "брекситу". Прошу мой проект резолюции принять к немедленному рассмотрению", передает Euronews.

Большинство членов Палаты общин, как однопартийцы Мэй, так и оппозиция, недовольны условиями членства Северной Ирландии в Таможенном союзе и едином рынке ЕС после "брексита".

Мэй, со своей стороны, подчеркнула, что подтверждает, что Палата общин вновь вернется к дебатам по проекту соглашения с ЕС 7-го января.

Касаясь ситуацией с бэкстопом на границе Ирландии и Северной Ирландией на переходный период после "брексита", Мэй заметила, что хотя лидеры ЕС заявили и публично, и в кулуарах, что возобновление переговоров по этой теме невозможно, она полагает, что это не совсем так.

Британия должна выйти из ЕС 29-го марта.

print
  • В Подмосковье трое мигрантов из Узбекистана насмерть отравились газом
  • В Термезе среди зимы бюджетники сажают цветы к приезду Мирзиёева
  • Всемирный банк содействует развитию потенциала женщин-фермеров в Узбекистане
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×