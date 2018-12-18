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  18 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе вместо стелы с советским гербом появится башня с курантами

CA-NEWS (TJ) - На площади Дусти в центре Душанбе на месте стелы с гербом советского Таджикистана началось возведение 18-метровой башни с курантами. Об этом Радио Озоди сообщил первый заместитель мэра столицы Мухаммадсаид Зубайдзода.

По его словам, строительство башни с часами финансирует местный предприниматель, имя которого будет названо на церемонии открытия.

Величественная башня с курантами будет возведена на месте стелы, установленной в 1949-году, в честь 20-летия Таджикской ССР. На барельефах капители стелы был изображен народ Таджикистана: интеллигенция, колхозники, рабочие и военнослужащие.

По словам таджикского историка Гафура Шерматова, стелу возводили таджикские строители. Еще раньше на этом месте находился один из 9 памятников Иосифу Сталину – тогда город носил имя «вождя народов».

Стелу с гербом Таджикской ССР снесли в ночь на 12 декабря 2015 года. В мэрии тогда причиной сноса назвали несоответствие памятника советской эпохи генплану столицы.

Генеральный план Душанбе был разработан советскими архитекторами в 80-х годах прошлого века. Но в 2013 году был одобрен новый генеральный план столицы, в соответствии с которым должны быть снесены десятки зданий советских времен в центре города.

Согласно генплану, уже снесены здания Душанбинского почтамта, русского театра им. Маяковского и кинотеатра им. Джами. К слову, здание театра им. Маяковского было построено в 1928-году и год спустя в его стенах состоялся первый съезд столичных депутатов под руководством Чинора Имомова, на котором была провозглашена Таджикская ССР.

Решение о сносе зданий советской эпохи неоднозначно восприняли в обществе. Многие душанбинцы выступают за сохранение памятников советской эпохи. Однако другие поддерживают план по благоустройству города и говорят, что советский Душанбе был рассчитан на полумиллионное население, а сейчас население увеличилось почти вдвое и необходимо перестраивать столицу.

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