«Яндекс» покупает за $145 млн участок под новую штаб-квартиру

CA-NEWS (CA) - «Яндекс» подписал обязывающее соглашение о покупке за $145 млн земельного участка под строительство новой штаб-квартиры, говорится в сообщении компании.

Здание будет построено на участке площадью 4 га на улице Косыгина, 15. Сейчас там находится гостиница «Орленок».

«Закрытие сделки ожидается в ближайшее время, после завершения регистрационных действий и выполнения других необходимых условий»,— сообщили в компании. Предполагаемый бюджет проекта и сроки его реализации будут объявлены после согласования параметров проекта в установленном порядке. Разработать проект новой штаб-квартиры «Яндекс» планирует после закрытия сделки.

На сегодняшний день в московских офисах Яндекса работает около 6500 сотрудников. Основная часть — в штаб-квартире в деловом квартале «Красная Роза», где Яндекс арендует около 61 тысячи квадратных метров по договору, номинированному в долларах. Ещё 27 тысяч квадратных метров компания арендует за рубли в бизнес-центре «Аврора». Соглашения об аренде обоих офисов истекают 31 декабря 2021 года. За 9 месяцев с начала 2018 года расходы группы компаний Яндекса на аренду офисов в Москве составили около 340 базисных пунктов от рентабельности по скорректированному показателю EBITDA (adjusted EBITDA margin).

Юридическим советником сделки выступает White & Case, финансовым советником — инвестиционно-банковский департамент банка ВТБ Капитал. Консультант по недвижимости — компания Cushman & Wakefield.