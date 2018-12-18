В Таджикистане объем производства промпродукции вырос на 13,5%

CA-NEWS (TJ) - Объем производства промышленной продукции в Таджикистане по итогам 11 месяцев текущего года составил 21,5 млрд сомони (более $2,2 млрд), что на 13,5% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, сообщает Таджикское телеграфное агентство.

Между тем, информация о нереализованном товаре, лежащем на складах, или о простаивающих предприятиях на официальных сайтах профильных ведомств экономического блока страны отсутствует.

В разделе экспорта промышленных товаров, в основном, превалирует сырье. В этот список можно включить хлопок-волокно, алюминий, необработанную шкуру, кожу и другие промышленные товары.

К примеру, сумма экспорта текстильных материалов и изделий из них с начала текущего года составила более $205,8 млн. Около $150 млн из указанной суммы составляет выручка от продажи хлопка-волокна.

Отмечается, что в экспорте текстильных изделий превалируют пряжа и суровая ткань. В тоже время, сумма импорта текстильных материалов и изделий из них за этот период составила более $55,2 млн. Однако импорт готовой текстильной продукции осуществляется с высокой добавленной стоимостью.