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  18 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольская научная экспедиция отправилась в Антарктиду

CA-NEWS (MNG) - Президент монгольского Общества исследований Антарктиды, профессор, полярник Л.Дугэржав на прошлой неделе отправился в Антарктиду. В состав научной экспедиции включены акванавт Д.Ганбаатар, доктора Д.Чинзориг и Д.Батнмунх, сообщает Montsame.

Напомним, что Л.Дугэржав является четвёртым по счёту монголом, которому выпала возможность поработать на этом уникальном и неполностью ещё обследованном южном материке планеты. Его первая поездка состоялась в 2008 году.

Главной целью его нынешней поездки в такой дальний путь стало посещение научно-исследовательскую базу Монголии, которую он создал при Болгарской научно-исследовательской базе на Антарктиде. Также монгольская экспедиция планирует провести новые исследования на южном материке.

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