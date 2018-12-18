В Ташкенте запущена городская сеть Wi-Fi, насчитывающая 1200 точек доступа

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 17 декабря состоялась церемония запуска телекоммуникационного Wi-Fi оператора под брендом SOLA. Проект реализовала компания Asia Wireless Group, сообщили местные СМИ.

«Ташкент станет первым городом в Центральной Азии с общегородской сетью беспроводного широкополосного доступа в интернет», — говорится в пресс-релизе.

Сейчас в столице Узбекистана функционирует уже 1200 точек доступа Wi-Fi, до весны следующего года их количество планируется довести до 5000.

"Системой SOLA предусмотрено два типа доступа — платный и бесплатный. Бесплатный доступ предоставляется после просмотра рекламного ролика. Платные тарифы работают без ограничений по трафику и отличаются повышенной гибкостью: абоненту предлагается оформить часовую, дневную, недельную или месячную подписку", - отмечается в сообщении компании.

В ближайших планах компании — установка сети Wi-Fi в туристических городах Узбекистана, в частности, оператор намерен установить 45 тысяч точек доступа в Джизаке, Самарканде, Фергане, Андижане, Намангане, Бухаре, Навои, Ургенче и Карши.