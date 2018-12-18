Uzbekistan Airways перевезла трехмиллионного пассажира

CA-NEWS (UZ) - Компания Uzbekistan Airways 17 декабря зарегистрировала трехмиллионного пассажира с начала 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Как отмечается в сообщении авиакомпании, юбилейным пассажиром стал гражданин Узбекистана Искандар Фозилов. Трехмиллионному пассажиру Uzbekistan Airways подарили сертификат на один бесплатный полет любым рейсом Национальной авиакомпании и памятные подарки.

О том, что Искандар Фозилов стал особенным пассажиром, ему было сообщено еще на регистрации в аэропорту г. Дубаи, затем поздравления прозвучали на борту самолета из динамиков от лица всего экипажа воздушного судна Боинг 787. .

Период перевозки авиакомпанией юбилейного пассажира был примерно определен на основе среднего количества перевезенных пассажиров в день. Рейс и пассажир были выявлены непосредственно после регистрации «юбиляра», отмечается в сообщении.