Лукашенко пообещал помочь с квартирой ветерану ВОВ из Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал оказать содействие в жилищном вопросе партизанке из Беларуси, проживающей в Таджикистане, Леокадии Дмитриевне Ковтун, сообщает портал Беларусь сегодня.

91-летняя ветеран войны, 70 лет проживающая в Таджикистане, до сих пор не имеет своей жилплощади.

Ее внук Виталий Рагулин обратился к главе Беларуси с просьбой помочь его бабушке. Он рассказал, что ей приходится ютиться на съемных квартирах или у дальних родственников.

Л.Ковтун родилась в 1926 году в Беларуси, здесь же сражалась во время Великой Отечественной. С 14 лет участвовала в партизанском движении.

Юная партизанка воевала в 5-й Воргинской партизанской бригаде им. Сергея Лазо. Она имеет несколько наград - орден «Отечественной Войны» 1-й степени, медали «Партизану Отечественной войны» 1-й степени, «За победу над Германией».

День Победы она встретила на Украине, здесь же окончила Металлургический институт и по распределению в 1949 году была отправлена в Таджикистан. Леокадия Дмитриевна проработала в Таджикском поисковом управлении, ныне «Таджикгеология», 30 лет, откуда и ушла на пенсию.

Сейчас ей 91 год, и она самая молодая участница ВОВ в Таджикистане.