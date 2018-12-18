Премьер-министр Монголии ознакомился с ходом строительной работы нового аэропорта

CA-NEWS (MNG) - 18 декабря премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетил новый международный аэропорт в Хушигийн хундий, сообщает Montsame.

Глава правительства ознакомился с ходом строительной работы нового международного аэропорта в Хушгийн хундий. Его сопровождали министры, возглавляющие отрасли, члены экономического комитета парламента также официальные представители Японии.

Премьер-министры Монголии и Японии недавно во время их встречи в Токио подчеркнули о необходимости в 2019 году качественного завершения строительной работы нового международного аэропорта .

В рамках этого проекта, который реализуется при финансовой поддержке Японии, построят 32 объекта: взлетная полоса, терминал, центр по управлению полетом, теплостанция, водный объект, инженерные линии и т.д.