РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане повысят ответственность родителей за своих детей

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане депутаты хотят обязать родителей обучать своих детей профилактике инфекционных заболеваний. Группа депутатов нижней палаты парламента Таджикистана инициировала поправки в закон об ответственности родителей за воспитание и обучение детей, сообщает ТаджикТА.

Отмечается, что нововведения направлены на предотвращение инфекционных заболеваний среди детей и подростков. Депутаты хотят обязать родителей обучать своих детей профилактике подобных заболеваний, личной гигиене и культуре поведения в общественных местах.

Сегодня родители в Таджикистане несут ответственность и за другие сферы жизни своих детей. К примеру, несовершеннолетним гражданам страны строго запрещается с 18:00 до 6:00 посещать вечерние клубы, дискоклубы, интернет-кафе, компьютерные центры, букмекерские конторы и азартные игровые центры, рестораны. Запрет распространяется на граждан до 20 лет. За нарушение данного закона штраф для родителей составляет от 50 до 150 сомони ($8-24).

В апреле текущего года правительство страны предложило немного смягчить меры и внести поправки в этот закон, снизив возрастной ценз до 18 лет.

print
  • Узбекистан лидирует по объёмам денежных переводов из России
  • 90% таджикских женщин боятся своих мужей, - исследование International Alert
  • Иностранные предприниматели за неделю купили у Туркменистана товары на $23 млн
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×