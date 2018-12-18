В Таджикистане повысят ответственность родителей за своих детей

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане депутаты хотят обязать родителей обучать своих детей профилактике инфекционных заболеваний. Группа депутатов нижней палаты парламента Таджикистана инициировала поправки в закон об ответственности родителей за воспитание и обучение детей, сообщает ТаджикТА.

Отмечается, что нововведения направлены на предотвращение инфекционных заболеваний среди детей и подростков. Депутаты хотят обязать родителей обучать своих детей профилактике подобных заболеваний, личной гигиене и культуре поведения в общественных местах.

Сегодня родители в Таджикистане несут ответственность и за другие сферы жизни своих детей. К примеру, несовершеннолетним гражданам страны строго запрещается с 18:00 до 6:00 посещать вечерние клубы, дискоклубы, интернет-кафе, компьютерные центры, букмекерские конторы и азартные игровые центры, рестораны. Запрет распространяется на граждан до 20 лет. За нарушение данного закона штраф для родителей составляет от 50 до 150 сомони ($8-24).

В апреле текущего года правительство страны предложило немного смягчить меры и внести поправки в этот закон, снизив возрастной ценз до 18 лет.