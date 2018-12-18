Главы правительств Кыргызстана и Узбекистана встретились в узком составе

CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев в рамках второго заседания Совета глав приграничных областей в городе Оше встретился с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина Кыргызстана.

По его данным, в ходе встречи стороны обсудили состояние и актуальные темы двустороннего сотрудничества между странами, а также перспективы по дальнейшему развитию приграничного сотрудничества.

Как сообщила ранее пресс-служба МИД Узбекистана, делегации двух стран обсудят пограничные вопросы. «18 декабря в г.Оше состоится второе заседание Совета глав приграничных областей Узбекистана и полномочных представителей правительства Кыргызстана в приграничных областях», - говорится в сообщении министерства.

Совет был создан на основании соглашения, подписанного президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым во время государственного визита в Кыргызстан в сентябре 2017 года.

Первое заседание Совета прошло в Ферганской области 29-30 марта текущего года.