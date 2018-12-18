Высота самого высокого небоскреба, построенного за 2018 год составляет 503 метра, - рейтинг

CA-NEWS (CA) - Международный Совет по высотным зданиям и городской среде подвел итоги 2018 года. Согласно отчету организации, всего в мире в уходящем году было построено 143 здания выше 200 метров, всего на четыре меньше, чем за ставший рекордным 2017 год. При этом достигнут мировой рекорд по числу введенных «сверхвысоких» небоскребов (зданий, высотой более 300 метров) — 18. Три четверти всех небоскребов мира в 2018 году ввели в Азии.

Самым высоким завершенным небоскребом года стал 108-этажный CITIC Tower в Пекине. Его высота — 503 метра. На втором месте вьетнамский Vincom Landmark в городе Хошимин высотой около 461 метра, на третьем — вновь китайская башня IFS Tower T1 в городе Чанша высотой 452 метра.

Всего на конец 2018 года в мире насчитывается 1598 небоскребов. Самое высокое здание планеты — «Бурдж Халифа» в городе Дубай. Ее высота — 828 метров.

Основная доля новых высотных зданий пришлась на Китай, где построили 88 новых небоскребов, – страна четвертый год подряд удерживает лидерство по самым высоким новостройкам.

ТОП-10 стран с самым большим числом завершенных в 2018 году небоскребов:

1. Китай

2. США

3. ОАЭ

4. Малайзия

5. Индонезия

6. Таиланд

7. Южная Корея

8. Колумбия

9. Кувейт

10. Канада