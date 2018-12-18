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  18 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Грабители из-за обогревателя и телефона убили в Душанбе известного тренера по греко-римской борьбе

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе в результате грабительского налета погиб мастер спорта СССР, тренер по греко-римской борьбе 82-летний Иван Поляков, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что спортсмен погиб в результате нападения неизвестных в ночь на 8 декабря в собственном доме.

Один из учеников заслуженного тренера Шахобиддин Мансуров обнаружил Полякова в тяжелом состоянии из-за черепно-мозговой травмы. Он был доставлен в Национальный медицинский центр и через 5 дней умер, не приходя в сознание.

Известно, что злоумышленники взломали двери и проникли в дом тренера, расположенного в районе И.Сомони в Душанбе. Пожилого человека ударили стулом по голове, а после этого ограбили дом: налетчики украли электрообогреватель стоимостью 2800 сомони ($448) и мобильный телефон.

Сотрудники полиции уже задержали подозреваемых, ими оказались двое молодых людей, проживающих по соседству с Поляковым.

14 декабря в православной церкви Душанбе прошла церемония прощания, и в тот же день Поляков был похоронен на христианском кладбище столицы.

Отмечается, что Иван Поляков – известная личность в спортивных кругах не только Таджикистана, но и всего постсоветского пространства.

Опытный тренер воспитал немало чемпионов и призеров по греко-римской борьбе. Среди старшего поколения его учеников – бронзовый призер Спартакиады народов СССР Вячеслав Макоев, бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе в Греции Олим Аланазаров, призеры всесоюзных соревнований Фарход Ниязов, Наби Кароматов, Хусейн Остонаев, Абдулмаджид Давлатов, Равшан Курбанов, Тимур Шодиев, Салимбек Сатаров и другие.

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