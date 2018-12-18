В Австралии самолет экстренно сел после сообщения об угрозе

CA-NEWS (CA) - Самолет австралийских авиалиний Tigerair, следовавший из Сиднея в Мельбурн, был вынужден развернуться и совершить экстренную посадку после того, как на борту была обнаружена "письменная угроза", сообщает интернет-газета New Daily.

По информации издания, капитана воздушного судна предупредили о предполагаемой угрозе приблизительно через полчаса после начала полета. Инцидент произошел в понедельник. При приземлении самолет окружила полиция. Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал.

Пассажирам сказали отключить телефоны и оставаться на своих местах. Они смогли покинуть самолет лишь через два часа после посадки.

Как рассказали изданию в полиции, обстоятельства произошедшего выясняются, на данный момент никто не был задержан.

Подробности инцидента не уточняются.