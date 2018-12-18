Ашхабад стал самим дорогим городом для жизни. В 2017 году он занимал 146 место

CA-NEWS (TM) - Столица Туркменистана стала самым дорогим городом в мире для постоянно проживающих и работающих в стране иностранных специалистов.

Согласно данным, опубликованным ведущим поставщиком знаний, информации и программного обеспечения для управления и назначения сотрудников по всему миру ECA International, Ашхабад поднялся с 146 места в 2017 году на 1 место в текущем году в условиях углубляющегося экономического кризиса.

По словам директора ECA International по Азиатскому региону Ли Куейна (Lee Quane), падение обменного курса черного рынка в сочетании с нехваткой иностранной валюты вызвало инфляцию в Туркменистане и привело к значительному росту цен на товары за последние 12 месяцев.

«Нехватка товаров и твердой валюты означает, что теперь работникам-экспатриантам в Ашхабаде гораздо дороже приобретать обычные товары и услуги», - отметил он.

Вторым самым дорогим местом в Азии для жизни эмигрантов является Гонконг. В топ-10 азиатских городов вошли Сеул (Республика Корея), Токио (Япония), Пусан (Корея), Шанхай (Китай), Иокогама, Нагоя (Япония), Сингапур, Осака (Япония).

Десятка мировых городов в рейтинге выглядит следующим образом: Ашхабад, Женева, Цурих, Базель, Берн (Швейцария), Гонконг, Сеул, Токио, Осло, Ставангер (Норвегия).

Обследования стоимости жизни ECA International проводит в марте и сентябре с использованием корзины повседневных товаров и услуг, которые обычно приобретаются иностранцами.

Индексы стоимости жизни составляются на основе опроса клиентов относительно цен на продукты питания, хозяйственные товары, товары для отдыха, общие услуги, развлекательные услуги, одежду, алкоголь и табак. Расходы на аренду жилья, коммунальные платежи (электричество, газ и вода), покупку автомобилей и школьные сборы не включены.