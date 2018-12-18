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  19 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Nissan вновь отложила назначение председателя совета директоров

CA-NEWS (CA) - Надежды на скорейшее назначение нового председателя совета директоров автопроизводителя Nissan окончательно растаяли: в компании в очередной раз отложили назначение преемника Карлоса Гона, передает NHK World.

Компания сообщила, что совет директоров на заседании в понедельник не стал избирать нового председателя.

Вероятно, на это решение повлияли звонки из компании Renault, крупнейшего акционера Nissan. Renault призывала созвать внеочередное собрание акционеров. Французский автопроизводитель также настаивает, что именно он назовет нового председателя.

Между тем в Nissan заявили, что новое собрание было созвано в свете нарушений Гона.

В совет директоров входят приглашенные члены и независимые эксперты, в том числе почетный председатель Федерации бизнеса Японии и бывший представитель руководства апелляционного суда.

Новый председатель Nissan, вероятно, будет избран по итогам переговоров членов совета директоров.

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