Жозе Моуринью ушел с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»

CA-NEWS (CA) - Жозе Моуринью покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте ФК. В клубе поблагодарили господина Моуринью за его работу и пожелали ему успехов в будущем. Новый тренер будет назначен до конца текущего сезона, добавили в ФК.

55-летний португальский специалист занимал этот пост с 27 мая 2016 года.