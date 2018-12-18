Вместе с "красными дьяволами" Моуринью выиграл Суперкубок Англии, Кубок Футбольной лиги, а также в 2017 году принес клубу первую в истории победу в Лиге Европы УЕФА.
Жозе Моуринью ушел с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»
- Азия и мир, спорт
- 17:01, 18 декабря 2018
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CA-NEWS (CA) - Жозе Моуринью покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте ФК. В клубе поблагодарили господина Моуринью за его работу и пожелали ему успехов в будущем. Новый тренер будет назначен до конца текущего сезона, добавили в ФК.
55-летний португальский специалист занимал этот пост с 27 мая 2016 года.
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