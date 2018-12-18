«Наша тоже мощная», - режиссер «Айки» считает, что у картины есть шанс получить «Оскар»

CA-NEWS (KZ) - Режиссер Сергей Дворцевой, который снял картину «Айка», попавшую в шорт-лист американской кинопремии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», назвал выбор жюри неожиданностью и крупным успехом, сообщает ТАСС.

«Это, конечно, большой успех. Мне очень приятно, что там очень мощный состав, очень сложно будет войти в номинацию, потому что очень сильные картины. Я не знаю, как по сравнению с другими годами, но в этом году очень сильные картины… Но шансы есть, потому что картина наша тоже мощная», - сказал он агентству.

По словам режиссера, попадание в шорт-лист стало для него неожиданностью. «Мы не ожидали, потому что очень поздно включились в эту оскаровскую кампанию - у нас очень долго доделывалась картина... И многие не верили, что, так поздно начав, можно чего-то добиться. Говорили, что просто люди не успеют увидеть картину», - отметил С.Дворцевой.

Лента «Айка» также участвовала в основной конкурсной программе 71-го Каннского международного кинофестиваля в мае 2018 года и получила приз за лучшую женскую роль, которую исполнила актриса Самал Еслямова. По сюжету картины молодая кыргызская девушка по имени Айка живет и нелегально работает в Москве. После рождения сына она оставляет его в больнице, однако через некоторое время материнский инстинкт приводит к отчаянным попыткам снова обрести ребенка.