В Узбекистане с визитом пребывает правительственная делегация Китая

- Узбекистан, политика
- 16:17, 18 декабря 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистан прибыла делегация Китая во главе с председателем Всекитайской ассоциации по содействию дружбе (ВАСД) Чэнь Чжимином, сообщило УзА.
В Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан 17 декабря состоялась встреча с членами делегации.
На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества на 2019 год, в рамках которого планируется обмен экспертами в области кибербезопасности, проведение стажировок по вопросам народной дипломатии и межнационального согласия в обществе.
На встрече с хокимом Ташкентской области Г.Ибрагимовым состоялся обмен мнениями о новых возможностях, открывающихся в рамках сотрудничества по программе “Один пояс, один путь”.
Чэнь Чжимин сообщил, что Ташкентская область принята полноправным членом в альянс городов Великого шелкового пути, в состав которого включены 43 города и области зарубежных стран и 6 городов Китая, расположенных вдоль Великого шелкового пути. Он вручил руководству области соответствующий сертификат.
Хокимияту Ташкента также был вручен сертификат альянса городов Великого шелкового пути. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы на 2019 год.