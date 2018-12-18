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  19 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане с визитом пребывает правительственная делегация Китая

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистан прибыла делегация Китая во главе с председателем Всекитайской ассоциации по содействию дружбе (ВАСД) Чэнь Чжимином, сообщило УзА.

В Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан 17 декабря состоялась встреча с членами делегации.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества на 2019 год, в рамках которого планируется обмен экспертами в области кибербезопасности, проведение стажировок по вопросам народной дипломатии и межнационального согласия в обществе.

На встрече с хокимом Ташкентской области Г.Ибрагимовым состоялся обмен мнениями о новых возможностях, открывающихся в рамках сотрудничества по программе “Один пояс, один путь”.

Чэнь Чжимин сообщил, что Ташкентская область принята полноправным членом в альянс городов Великого шелкового пути, в состав которого включены 43 города и области зарубежных стран и 6 городов Китая, расположенных вдоль Великого шелкового пути. Он вручил руководству области соответствующий сертификат.

Хокимияту Ташкента также был вручен сертификат альянса городов Великого шелкового пути. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы на 2019 год.

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