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  19 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане задержан командир военной части, получивший в качестве взятки «Мерседес»

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане командир военной части потребовал у солдата взятку за освобождение прохождения военной службы.

Как сообщает Антикоррупционное агентство, во время проверки заявления рядового солдата А. выяснилось, что командир взвода мотострелковой роты военной части 07017 Министерства обороны Таджикистана Амиршо Рахмонов в июне 2018 года потребовал у него взятку в 15 тыс. сомони ($2,4 тыс.) за его освобождение от продолжения прохождения военной службы. Но солдат в ответ заявил, что у них такой крупной суммы нет, и они могут собрать нужную сумму, продав машину отца марки «Мерседес».

Рахмонов, воспользовавшись ситуацией, потребовал у солдата А., чтобы его отец вместо денег отдал ему свою машину. Но 10 августа 2018 года сотрудники агентства в отношении А.Рахмонова возбудило уголовное дело по ст. 247, ч.4, пункт «б» (Мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса РТ. Он был задержан во время проведения оперативно-следственных мероприятий, когда путем обмана и злоупотребления доверием оформлял данное транспортное средство на свое имя.

Задержанному грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

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