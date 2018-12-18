В Монголии осуществлена первая часть поставки техник и оборудования аграрного назначения

CA-NEWS (MNG) - В рамках проекта «Содействие развитию сельскохозяйственного производства» 18 декабря в Монголии осуществлена первая часть поставки техник и оборудование из Китая, т.е. поставлены ирригационные системы для Фонда поддержки аграрного хозяйства, передает Montsame.



Данный проект реализуется при финансовой поддержке Китая в размере 24.5 млн.долларов США.

В рамках проекта предусмотрена поставка из Китая 180 единиц тракторов мощностью 50–165 лошадиных сил, 40 единиц среднегабаритных сеноуборочных машин, 20 комплектов техник для кормопроизводства и ирригационные системы для 9890 гектаров земли.

Министерство продовольствия и сельского хозяйства и фонд поддержки аграрного хозяйства будут нести ответственность за распределение этих техник и оборудования на льготных условиях физическим и юридическим лицам, занимающимся выращиванием зерновых, картофеля и продовольственных овощей.