За спасение экипажа «Союза МС-10», потерпевшего аварию после запуска на Байконуре, представили 17 военнослужащих

CA-NEWS (CA) - 17 военнослужащих Центрального военного округа представлены к наградам за проведение операции по поиску и спасению экипажа космического корабля «Союз МС-10», которая прошла 11 октября в Казахстане, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦВО.

«Восемь военнослужащих представлены к медали «За воинскую доблесть», пять человек - к медали «За спасение погибавших», один получит медаль «За укрепление боевого содружества», еще один военнослужащий - грамоту президента России, двое представлены к присвоению воинского звания», - говорится в сообщении.

В поисково-спасательной операции 11 октября были задействованы вертолеты Ми-8, самолеты Ан-26, на борту которых находились парашютисты, военные медики и спасатели.

«Летчики авиабаз в Свердловской и Челябинской областях за последние 10 лет приняли участие в более чем 50 операциях по обеспечению посадок пилотируемых космических кораблей, эвакуировав свыше 200 космонавтов, в том числе около 100 иностранных. Но 11 октября впервые участвовали в операции по спасению экипажа из-за аварии во время пилотируемого запуска корабля», - добавили в военном округе.

Носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» потерпел аварию 11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур. Комиссия пришла к выводу, что авария произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени во вторую ступень носителя на этапе их разделения. У блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре соответствующего датчика.

На борту «Союза МС-10», направлявшегося к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг. Экипаж не пострадал, поскольку штатно сработала система аварийного спасения. Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие при запуске российского пилотируемого корабля.