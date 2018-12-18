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  19 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане растет число грабежей и мошенничества

CA-NEWS (TJ) - За 11 месяцев текущего года в Таджикистане было зарегистрировано более 20,2 тыс. преступлений.

По данным Агентства по статистике страны, за указанный период по республике отмечено уменьшение числа зарегистрированных преступлений на 0,4%, в том числе в Горно-Бадахшанской автономной области на – 1,1%, Хатлонской области на – 0,8%, в Душанбе – на 2,1% и по районам республиканского подчинения – на 7,7%. В Согдийской области наоборот зафиксировано увеличение – 6,9%.

За указаний период количество зарегистрированных тяжких преступлений составило более 4,7 тыс., что на 0,3% меньше, чем в январе-ноябре 2017-года.

Увеличилась регистрация случаев умышленных тяжких телесных повреждений – на 10%, грабежей – 21,9%, мошенничества – 18,5%. Общая раскрываемость преступлений в январе-ноябре 2018-года составила 82,8% против 83,8% в январе-ноябре 2017-года.

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