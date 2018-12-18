В Казани пройдут Дни узбекского кино

- Узбекистан, общество
- 17:10, 18 декабря 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Казани 18 и 19 декабря текущего года пройдут Дни узбекского кино. В кинотеатре «Мир» состоится показ пяти фильмов от узбекских режиссёров. В рамках этого важного культурного события Казань посетит делегация из Узбекистана.
Программа кинопоказа включает три художественных фильмами два документальных:
«Дом отца» - история пожилого человека, оставшегося в одиночестве в собственном доме;
«Хазонрезги» («Подробности осени») – семейная мелодрама о жизни влюблённых людей;
«Сарвикомат дилбарим» («Тополёк мой в красной косынке») - лента на основе произведения Чингиза Айтматова, снятая по указу президента Узбекистана;
Слово Абая» - история о жизни казахского поэта Абая Кунанбаева;
«Ватан ичра муъжас Ватан» - документальный фильм об институте самоуправления граждан и его значении в общественной жизни узбекского народа, сообщили организаторы.