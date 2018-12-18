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  19 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казани пройдут Дни узбекского кино

CA-NEWS (UZ) - В Казани 18 и 19 декабря текущего года пройдут Дни узбекского кино. В кинотеатре «Мир» состоится показ пяти фильмов от узбекских режиссёров. В рамках этого важного культурного события Казань посетит делегация из Узбекистана.

Программа кинопоказа включает три художественных фильмами два документальных:

«Дом отца» - история пожилого человека, оставшегося в одиночестве в собственном доме;

«Хазонрезги» («Подробности осени») – семейная мелодрама о жизни влюблённых людей;

«Сарвикомат дилбарим» («Тополёк мой в красной косынке») - лента на основе произведения Чингиза Айтматова, снятая по указу президента Узбекистана;

Слово Абая» - история о жизни казахского поэта Абая Кунанбаева;

«Ватан ичра муъжас Ватан» - документальный фильм об институте самоуправления граждан и его значении в общественной жизни узбекского народа, сообщили организаторы.

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