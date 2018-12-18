Из Афганистана в Туркменистан прибыла автоколонна, совершающая пилотную перевозку грузов по маршруту «Лазурит»

CA-NEWS (TM) - В Ашхабад прибыла автоколонна, совершающая пилотную в соответствии с соглашением о транзитном и транспортном сотрудничестве перевозку по маршруту «Лазурит» (Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция).

По данным ТДХ, 13 декабря автоколонна начала путь из афганского города Герат, а 17 декабря прибыла в столицу Туркменистана. Караван следует в Международный морской порт города Туркменбаши, где груз паромным сообщением будет переправлен в Азербайджан, а оттуда – через Грузию проследует в Турцию.

Автоколонна перевозит выращенные афганскими дехканами сельскохозяйственные продукты, в том числе хлопок, кунжут, изюм и арбузные семечки.

Прибывший в столицу автокараван встречал торговый советник посольства Афганистана Радаи Хотак. По его словам, тестовая перевозка по «Лазуриту» является важным этапом работы по увеличению товарооборота, созданию благоприятных условий для экспорта афганской продукции, а также ускорению процесса импорта ее товаров.