Власти Таджикистана намерены взять под контроль цены на топливо

CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана намерено контролировать цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, не допуская их резкого повышения, а также выяснить причины необоснованного роста цен, сообщает ТаджикТА.

Отмечается, что власти республики приняли постановление, которое утверждает план предотвращения возможных рисков на национальную экономику. При этом данный документ заменяет ранее принятую антикризисную программу и состоит из 24 пунктов.

Один из них обязывает экономический блок страны не допускать резкого повышения цен на необходимые социальные продукты, в том числе и на нефтепродукты, к которым относятся топливо и смазочные материалы.

Напомним, в июне текущего года цены на бензин и дизельное топливо в Таджикистане выросли примерно на 15%, а сжиженный газ подорожал почти на 50%.

Начальник управления нефти и газа Министерства энергетики республики Садриддин Саидзода тогда очередное подорожание связал со скачком цен на топливо в странах-экспортерах, России и Казахстане.