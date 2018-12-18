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  19 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов поручил использовать цифровую систему сбора данных при переписи населения Туркменистана

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане началась подготовка к предстоящей в 2022 году всеобщей переписи населения и жилищного фонда. Об этом на совещании кабинета министров сообщил председатель Государственного комитета по статистике Х.Гурбанов.

Заслушав отчет, президент страны Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что статистика должна давать комплексную характеристику всем изучаемым явлениям, выявлять существующие взаимосвязи между ними и предоставить возможность увидеть и оценить достигнутый уровень.

По его словам, это позволит руководителям принимать определенные административные решения, ориентированные на улучшение жизни общества.

Глава государства поручил проанализировать проводимую в области статистики работу, привлекать к ней способных специалистов.

«Нужно переходить на цифровую экономику, цифровую систему сбора и обработки статистических данных, усилить требования к проводимой в этой области работе», - сказал он.

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