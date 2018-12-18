В Душанбе за месяц выявлены 20 фактов хищения электроэнергии

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе в ходе рейдов зарегистрировано 20 фактов кражи электроэнергии. В отношении нарушителей составлены соответствующие протоколы.

В течение 2018 года на предмет выявления нарушений со стороны потребителей электроэнергии были проверены 749 жилых домов, учреждений и организаций, сообщает Управление МВД Таджикистана по городу Душанбе.

Рабочей группой выявлено 240 административных нарушений в сфере потребления электроэнергии. Есть случаи кражи электроэнергии частными лицами.

Было установлено, что жительница района Фирдавси Сабохат Тошева, 1955 года рождения, намеренно испортила электросчетчик, который перестал считать потребляемую электроэнергию, и нанесла ущерб в размере 3 тыс. 681 сомони ($588).

Также административный протокол за кражу электроэнергии составлен в отношении жителя ул. Ховарон района Шохмансур Орифа Орифова, 1964 года рождения, который незаконно протянул электропроводку в свой дом прямо с электрического столба мимо электросчетчика. Ущерб, нанесенный его противоправными действиями, оценен в 2 тыс. 183 сомони (около $350).