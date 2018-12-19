Правительство Узбекистана выделило более $4,8 млн на бурение ирригационных колодцев

CA-NEWS (UZ) - Правительство Узбекистана приняло решение о мерах по бурению ирригационных колодцев для снабжения населения водой в районах с труднодоступным водоснабжением в 2019-2020 годах. Об этом сообщило Министерство юстиции республики.

Решением утверждены льготные кредитные ресурсы, выделяемые для фермерских и дехканским хозяйств, а также владельцев земельных участков. Средства будут выделяться со стороны Фонда поддержки дехканских и фермерских хозяйств с целью обеспечения поливной водой населения, проживающего в районах с труднодоступным водообеспечением. Финансы будут направлены на реализацию программы по бурению ирригационных колодцев на территории махаллей, где имеется достаточный запас водных ресурсов.

В рамках программы предусмотрено выделение кредитов на общую сумму 40 млрд сумов (более $4,8 млн) для 85 районов. Из них будут выделены:

в 2019 году - 23,17 миллиарда сумов (около $2,8 млн);

В 2020 году - 16,8 миллиардов cумов (около $2 млн).